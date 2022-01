Towers nach Niederlage in Gießen: Umstände keine Ausrede

Hamburg. Die Doppelbelastung mit Bundesliga und Europacup sowie die Corona-Pandemie haben nun auch bei den Hamburg Towers ihren Tribut gefordert. Ohne die Stammspieler Ray McCallum, Seth Hinrichs und Lukas Meisner hatten die Hamburger Basketballer am Samstagabend bei den zuvor achtmal sieglosen Gießen 46ers mit dem 73:100 (35:45) ihre bislang höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Jaylon Brown, der nach überstandener Verletzung sein Comeback feierte, stellte nach dem schwachen Auftritt jedoch klar: "Es ist eine einmalige Situation, in der wir uns gerade befinden. Das darf aber keine Ausrede sein."

Auch Coach Pedro Calles verwies auf die Umstände. Die Hamburger hatten am Dienstag noch in Belgrad im Europacup gespielt. Am Freitagabend kam dann die Nachricht von positiven Coronafällen im Team. Ein weiterer Profi war am Samstag positiv getestet worden. "In Kombination mit unseren Verletzungen und den täglichen Neuigkeiten in Bezug auf neue Coronainfektionen haben wir keinen Weg gefunden, um für dieses Spiel bereit zu sein", betonte der Spanier.

Viel Zeit, die Niederlage aufzuarbeiten, bleibt Calles & Co. nicht. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für sie im Europacup weiter. Gegner ist dann Tabellenführer Joventut Badalona.

