Verkehr Auch Ausland hat großes Interesse an E-Highway-Teststrecke

Lastwagen am Fahrdraht - auf der A1 in Schleswig-Holstein ist das seit rund zwei Jahren Alltag. Inzwischen nutzen vier Lkw einer Spedition die Oberleitung für ihre Fahrten zwischen Reinfeld und Lübeck. Sogar in Indien stößt die Technologie auf Interesse.