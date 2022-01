Roth: Krüger als "Grenzgänger und überzeugten Demokrat"

Berlin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die "künstlerische Kraft" des am Mittwoch gestorbenen Schauspielers Hardy Krüger gewürdigt. Krüger habe über Jahrzehnte hinweg Millionen Menschen als Schauspieler, Schriftsteller und Weltreisender in seinen Bann gezogen, sagte die Grünen-Politikerin nach Angaben vom Donnerstag in Berlin. "Auch als Grenzgänger und überzeugter Demokrat bleibt sein bewundernswertes Engagement gegen Rechtsextremismus unvergessen."

Krüger wurde 93 Jahre alt. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe er zu den ersten deutschen Schauspielern gehört, die es wieder zu internationaler Anerkennung brachten. In der TV-Sendung "Weltenbummler" habe er "mit wachem Blick und großer Empathie über seine Eindrücke von Ländern und Kulturen der ganzen Welt" berichtet. "Hardy Krügers künstlerische Kraft und sein klares Einstehen gegen rechte Gewalt werden uns fehlen."

