Hamburg. Bei einer Fettexplosion in ihrer Wohnung in Hamburg-Tonndorf ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, hatte sich am Mittwochnachmittag überhitztes Fett entzündet, es sei jedoch kein Feuer in der Wohnung ausgebrochen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

