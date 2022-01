Wetter Hamburg: Sturm und Glätte! Extrem kalte Luft fegt über den Norden

Hamburg. Das Wetter im Norden wird stürmisch. "Die Kaltfront eines Sturmtiefs schwenkt von der Nordsee her über Schleswig-Holstein und Hamburg hinweg und führt polare Meeresluft heran", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. An der niedersächsischen Nordseeküste sind ab Mittwochmorgen erste Windböen der Stärke 7 mit Windgeschwindigkeiten um 55 km/h möglich – später dann stürmische Böen und am Donnerstag auch teils schwere Sturmböen der Stärke 9. Der DWD hat eine amtliche Warnung herausgegeben.

Nach Angaben des Sturmflutwarndienstes des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) besteht für das Nachthochwasser zum Donnerstag und das Mittagshochwasser am Donnerstag die Gefahr einer leichten Sturmflut. Strände und Vorländer könnten dann überflutet werden.

Wetter Hamburg: Achtung, Glättegefahr!

In Hamburg und Schleswig-Holstein verdichten sich die Wolken im Laufe des Tages, ab dem Mittag zieht von der Nordsee her Regen auf. Die Höchstwerte betragen 5, auf Helgoland 7 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es laut Wetterexperten Schauer geben, teils mit Graupel oder Schnee. Da sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen, besteht Glättegefahr. An der See muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden.

Guten Morgen. Der aktuelle Blick von oben offenbart trockenes Wetter, allerdings gibt es teils hochnebelartige Wolken (rötlich), im Norden ziehen bereits die hohen Wolken (weiß) einer Kaltfront heran. Dort ist es frostfrei bei 3 bis 4 Grad, im Süden ist es verbreitet frostig. /V pic.twitter.com/o4NdAaXFRI — DWD (@DWD_presse) January 19, 2022

Auch am Donnerstag bleibt es ungemütlich. Zwar zeigt sich auch mal die Sonne in Hamburg und Schleswig-Holstein – nahe der Ost- und Nordsee kommen jedoch einzelne Regen-, Schnee- oder Graupelschauer hinzu. Die Temperaturen: 2 bis 5 Grad. Hoffnung macht der Freitag, für den die Meteorologen viel Sonnenschein voraussagen. Erst am Abend sollen die Wolken wieder die Oberhand gewinnen – inklusive erster Regentropfen.

Winter-Wetter: zehn Zentimeter Neuschnee im Oberharz

Das Wetter am Wochenende wird durchwachsen: viele Wolken, etwas Regen, Temperaturen um die 6 Grad. Der Sonntag wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach ähnlich gestalten.

Wer es richtig winterlich haben möchte, ist im Oberharz richtig. Dort kann es in der Nacht zum Donnerstag schneien. Gebietsweise rechnen die Meteorologen mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee und Glätte. Später kann es auch schauern oder graupeln.

In Hamburg hingegen wird es keine weißen Landschaften geben. Aber das hat auch Vorteile: Zum Beispiel keine großen witterungsbedingten Probleme im Straßenverkehr und keine zu hohen Heizkosten. "So ein Mildwinter kann auch etwas Gutes haben“, sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Am Ende wird es noch ein echter Sparwinter, besonders wenn das Frühjahr schon sehr warm startet."