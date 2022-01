DFB-Lehrgang: Sechs Hamburger Futsaler nominiert

Hamburg. Die HSV-Panthers werden mit fünf Spielern beim Lehrgang der deutschen Futsal-Nationalmannschaft vom 19. bis 24. Januar in Hohenstein-Ernstthal vertreten sein. Ian-Prescott Claus, Michael Meyer, Dennis Öztürk, Onur Saglam und Sid Ziskin erhielten eine Einladung, gaben die Hanseaten am Dienstag mit. Zudem wurde Malik Hadziavdic vom Hamburger Bundesliga-Konkurrenten Wakka Eagles in das Auswahlteam berufen. Das Team absolviert im Rahmen des Lehrganges am 22. und 23. Januar zwei Testspiele gegen Tschechien.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-757373/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg