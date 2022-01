Brände Zwei Verletzte bei Brand in Wohnunterkunft in Geesthacht

Geesthacht. Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg sind zwei Bewohner verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer in der Doppelhaushälfte war den Angaben zufolge am Sonntag gegen 7.30 Uhr ausgebrochen. Die beiden Bewohner im Alter von 48 und 36 Jahren hätten zunächst noch versucht, das Feuer selbst zu löschen. Bei dem Brand entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

