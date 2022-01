Rekordtorjäger Terodde vor Comeback bei Schalke 04

Gelsenkirchen. Mittelstürmer Simon Terodde steht vor seinem Comeback beim FC Schalke 04. "Simon Terodde ist startbereit, hat das volle Programm heute mitgemacht. Er hat einen sehr frischen Eindruck hinterlassen. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er eine Option fürs Wochenende sein", sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Freitag. Schalke empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky).

Terodde hatte zuletzt am 20. November 2021 gegen Werder Bremen gespielt. Aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade war der 33-Jährige anschließend ausgefallen. "Ich denke, dass Simon für jede Mannschaft sehr wertvoll ist", sagte Grammozis über den Rekordtorschützen der zweiten Liga. "Ich freue mich unheimlich, genauso wie die Jungs, dass er wieder an Bord ist."

