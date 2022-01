Brände Brand in Jugendhilfeeinrichtung in Lensahn

Lensahn. In Lensahn im Kreis Ostholstein hat eine Jugendhilfeeinrichtung gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am späten Donnerstagabend in einem Nebengebäude aus. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liege "im unteren sechsstelligen Bereich", teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

