Mann droht mit Beil in Kieler Supermarkt

Kiel. Ein 49 Jahre alter Mann hat zwei Polizisten in Kiel mit einem Beil bedroht. Er wurde festgenommen und in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz begann am Mittwochabend mit dem Anruf eines Mannes in der Einsatzleitstelle und der Drohung, er werde Straftaten mit einem Tomahawk begehen und befinde sich vor einem Supermarkt in Kiel-Wellsee.

Da zunächst unklar war, um welches Geschäft es sich handelte, überprüften Einsatzkräfte verschiedene Märkte. Als ein 37 Jahre alter Beamter einer Zivilstreife in einem Supermarkt eine Mitarbeiterin im Kassenbereich nach Auffälligkeiten fragte, beleidigte der 49-Jährige den Angaben zufolge den Polizisten. Er habe seinen Pullover hochgezogen, einen beilartigen Gegenstand aus dem Hosenbund gezogen und diesen in die Höhe gehalten. Der Mann habe sich dem Beamten genähert, der sich deutlich als Polizist zu erkennen gegeben habe.

Das Geschehen verlagerte sich nach Angaben der Polizei dann vor den Eingang des Geschäfts. Beide Polizisten zogen ihre Schusswaffen. Erst nach mehrfacher Aufforderung habe der 49-Jährige das Beil fallen lassen. Der Mann wurde festgenommen. Während der Fahrt zur Dienststelle habe er die Beamten bedroht und beleidigt. Ein Amtsarzt entschied, den Mann in der Psychiatrie unterzubringen.

© dpa-infocom, dpa:220113-99-693738/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg