SPD-Kandidat will Arbeitszeit der Polizisten verkürzen

Kiel. Der designierte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller will im Falle seiner Wahl zum Ministerpräsidenten die Regelarbeitszeit der Polizisten von 41 auf 40 Wochenstunden senken. Das kündigte er am Mittwoch an. "Zudem werden wir Möglichkeiten zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch langjährige Tätigkeit in schwierigen Dienstformen einführen."

Er wolle auch das von der früheren Koalition aus SPD, Grünen und SSW gestartete und in den vergangenen Jahren weitergeführte Programm "500 Polizisten mehr bis 2023" beibehalten und jährlich 100 zusätzliche Stellen bis zum Jahr 2027 schaffen. Der Landtag wird am 8. Mai neu gewählt.

"Eine von mir geführte Landesregierung wird die Arbeitssituation der Polizei spürbar verbessern", sagte Losse-Müller. Er reagierte auf Aussagen von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im "Flensburger Tageblatt" zur Belastungssituation der Polizei und zu Entlastungsmaßnahmen der Regierung. Laut Sütterlin-Waack haben sich bei der Polizei im Land 516.000 Überstunden angehäuft.

