5000 weitere Termine für Kinderimpfungen gegen Corona

Kiel. Eltern können für ihre fünf bis elf Jahre alten Kinder in Schleswig-Holstein 5000 weitere Doppeltermine für Impfungen gegen das Coronavirus buchen. Dies ist ab Donnerstag unter www.impfen-sh.de möglich, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch ankündigte. Impfungen seien dann vom nächsten Montag an nachmittags zentral in der Impfstelle in Neumünster-Gadeland möglich.

Die seit dem 16. Dezember bisher buchbaren Kinderimpftermine in den Impfstellen des Landes für die genannte Altersgruppe seien mittlerweile ausgebucht. Bis jetzt wurden Termine für 16.500 Kinder vergeben. Daneben können Kinder den Piks bei offenen Familienimpfaktionen und bei Kinderärzten bekommen.

Für alle Schleswig-Holsteiner ab zwölf Jahren stehen in den 27 Impfstellen des Landes laut Ministerium derzeit mehr als 270.000 Impftermine zur Verfügung. "Lassen Sie sich impfen und boostern", appellierte Minister Heiner Garg (FDP). "Damit schützen Sie sich wirksam vor einer Erkrankung." Es gebe genügend Termine. Auch Impfstoff von Biontech für Personen unter 30, Schwangere und Stillende sei ausreichend vorhanden.

Seit dem 6. Januar 2022 ist in den Impfstellen auch die Auffrischungsimpfung von 12- bis 17-Jährigen möglich. In dieser Altersgruppe haben bisher 68,1 Prozent den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze erhalten. Das ist der Höchstwert in Deutschland. Bezogen auf die gesamte Bevölkerung sind es 76,6 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben 48,3 Prozent. Auch damit bewegt sich der Norden in der Spitzengruppe der Länder.

