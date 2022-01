Drei Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos in Hamburg

Hamburg. Drei Menschen haben sich in Hamburg-Jenfeld bei einer Kollision von zwei Autos verletzt. Zwei davon wurden am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren fünf Menschen an dem Unfall beteiligt gewesen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war eines der Autos bei Rot in eine Kreuzung gefahren und wurde bei der Kollision auf die Seite geschleudert. Der Unfallverursacher ist laut Polizei 50 Jahre alt, seine Mitfahrer Mitte 30. Der Fahrer des anderen Autos sei 42 Jahre alt.

