Wikingermuseum Haithabu schließt ab Montag für drei Wochen

Busdorf. Das Wikingermuseum Haithabu schließt von Montag (17. Januar) an wegen technischer Arbeiten für rund drei Wochen. Derzeit werde unter Hochdruck an einem neuen Ausstellungselement gearbeitet, das im Verlauf des Frühjahrs neuer Teil der Dauerausstellung sein wird, wie die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen am Dienstag mitteilte. Um in möglichst kurzer Zeit dringend notwendige Elektroarbeiten ausführen zu können, sei es unvermeidbar, für etwa drei Wochen das Museum komplett zu schließen. Das Ausstellungsgebäude ist bis voraussichtlich 7. Februar geschlossen.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-669936/2

