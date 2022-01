Bakery Jatta nach Corona-Infektion wieder im HSV-Training

Hamburg. Fußball-Profi Bakery Jatta hat seine Corona-Quarantäne beendet und kann wieder am Mannschaftstraining des Hamburger SV teilnehmen. Das teilte der Club am Dienstag mit. Damit steht der Gambier auch beim ersten Spiel nach der kurzen Winterpause bei Dynamo Dresden am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung.

Jatta war vor dem Abflug in das Trainingslager im spanischen Sotogrande positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in der Hansestadt isoliert, ohne dabei Symptome zu zeigen. In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt konnte sich der Flügelspieler mit einem negativen Befund am Montag freitesten. Am Dienstag folgte dann eine abschließende Untersuchung in der Hamburger Universitätsklinik.

Dagegen hat sich Nachwuchsmann Felix Paschke, den HSV-Trainer Tim Walter mit nach Sotogrande genommen hatte, in Spanien verletzt. Der 18-Jährige zog sich einen knöchernen Ausriss der Gelenklippe der rechten Hüfte zu und soll in der kommenden Woche operiert werden.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-669213/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg