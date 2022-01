Ein Feuer beschädigt mehrere ehemalige Hafenschuppen in Mölln. Menschen werden nicht verletzt. Doch der Sachschaden ist hoch.

Brände Hoher Sachschaden bei Großbrand auf Hafengelände in Mölln

Mölln. Aus bislang unbekannter Ursache ist es auf einem alten Hafengelände in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Großbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer im Küchenbereich eines Lieferservice ausgebrochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Eine weitere Firma in dem Gebäude sowie die anschließende Lagerhalle seien ebenfalls durch das Feuer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Die in der Halle abgestellten Fahrzeuge konnten rechtzeitig von dem Mieter der Halle entfernt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 250 000 Euro.

Nach Angaben der Feuerwehr waren beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits deutlich Flammen im Küchenbereich und in den Verkaufsräumen des Lieferdienstes zu sehen. Für eine in unmittelbarer Nähe liegende Tankstelle habe jedoch relativ schnell Entwarnung gegeben werden können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

