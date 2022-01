Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 587,3

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag auf 587,3 gestiegen - von 529,5 am Vortag. In Lübeck kletterte sie über den Wert 1000. Binnen 24 Stunden wurden in Schleswig-Holstein weitere 3440 Corona-Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100 000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, sank von 3,13 auf 2,89.

Allerdings wurden seit Sonntag fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1903.

Die Zahl der gemeldeten Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, lag bei 237. Von Freitag bis Sonntag waren je 212 Patienten gemeldet worden. Auf Intensivstationen wurden 57 Covid-19-Schwerkranke betreut (+4), 43 von ihnen werden beatmet.

In Lübeck ist die Sieben-Tage-Inzidenz über die Schwelle 1000 geklettert. Mit 1012,8 erfassten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt die Stadt weiter an der Spitze. Beim bundesweiten Vergleich der Inzidenzwerte der Landkreise vom Sonntag, der am Montagmorgen vom Robert Koch-Institut veröffentlicht wurde, lag Lübeck auf Platz 3 hinter Bremen und Berlin-Neukölln.

Bei der von der Landesmeldestelle veröffentlichten Rangfolge für Schleswig-Holstein folgen auf Lübeck Kiel (793,2) und Dithmarschen (768,5). Den niedrigsten Inzidenz-Wert hatte am Montag Schleswig-Flensburg mit 309,4.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-659994/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg