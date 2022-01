Parteien können Listen zur Landtagswahl digital aufstellen

Kiel. Die Parteien in Schleswig-Holstein müssen ihre Landeslisten zur Landtagswahl am 8. Mai nicht in Präsenz aufstellen. Dies ist auch digital möglich, wie das Parlament am Montag angesichts der verschärften Corona-Infektionslage mit breiter Mehrheit entschied. "Den Parteien wird somit die Möglichkeit eröffnet, abhängig von den Gegebenheiten für ihre Partei in ihren Gremien zu entscheiden, ob sie ihre Listenwahlversammlungen in Präsenz mit strengen Hygieneauflagen oder in digitaler Form durchführen wollen", heißt es in der Begründung zum Beschluss. Die größten Parteien, CDU und SPD, haben anders als Grüne und FDP ihre Listen noch nicht gewählt.

