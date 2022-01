Überfall auf 82-Jährigen ist Thema bei "XY...ungelöst"

Das Logos der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ist an einer Glasscheibe zu sehen.

Neumünster/Mainz. Ein Überfall von angeblichen Paketboten auf einen 82-Jahre alten Mann in Neumünster ist am Mittwoch Thema der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Am 4. März 2021 hatte der 82-Jährige zwei Männern geöffnet, die Jacken eines Paketdienstes und Corona-Masken trugen. Die Täter überwältigten den Senior und fesselten ihn. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld, Silberbesteck, Silbermünzen und Goldringe. Nach dem Überfall konnte sich der 82-Jährige selbst befreien und die Polizei rufen. Der Haupttäter wurde als etwa 30 Jahre alt beschrieben, der zweite Mann soll Mitte 40 sein.

dpa-infocom, dpa:220110-99-656143/3

