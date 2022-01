Inzidenz bei 536,8: 1200 Neuinfektionen

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Samstag auf 536,8 geklettert - nach 526,5 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden weitere 1200 Corona-Neuinfektionen gemeldet, also 2263 weniger als am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, wurde unverändert mit 3,13 angegeben.

Auch die Zahl der gemeldeten Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, lag weiterhin bei 212. Auf Intensivstationen wurden 53 Covid-19-Schwerkranke betreut, 39 von ihnen werden beatmet. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie lag laut Robert Koch-Institut unverändert bei 1898.

Im Vergleich der Städte und Kreise wurde bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Lübeck der Spitzenwert mit 891,8 angegeben. In Dithmarschen sank er leicht von 796,2 am Vortag auf 722,7, danach folgt Kiel mit 695,9. Den niedrigsten Wert gibt es weiter in Schleswig-Flensburg (237,4).

© dpa-infocom, dpa:220109-99-642578/2

