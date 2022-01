16.000 bei Demo gegen Corona-Politik in Hamburg

Hamburg. Tausende Impfgegner und Corona-Zweifler haben am Samstag in Hamburg gegen die Corona-Politik protestiert. Nach Polizeiangaben zogen etwa 16.000 Menschen am Nachmittag unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" von der Kunsthalle aus durch die Innenstadt. Zu größeren Zwischenfällen kam es laut Polizei zunächst nicht. Obwohl der Veranstalter die Teilnehmer immer wieder über Lautsprecher aufforderte, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten, waren in der Menge viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs.

Die Polizei hatte strenge Kontrollen angekündigt. Ein Demoteilnehmer habe einen Davidstern mit der Aufschrift "ungeimpft" an der Kleidung getragen, twitterte die Polizei. Gegen die Person sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden. Wegen der Demonstration kam es in der Innenstadt aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

Seit Ende letzten Jahres haben die samstäglichen Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner steigenden Zulauf verzeichnet.

