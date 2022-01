Basketball: Hamburg Towers mit Sorgen vor Bonn-Spiel

Hamburg. Basketball-Bundesligist Hamburg Towers geht angeschlagen in die Partie bei Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn am Sonntag (18.00 Uhr). Die Guards Jaylon Brown und Justus Hollatz werden fehlen. Brown kam schon am Mittwoch gegen Bamberg aufgrund muskulärer Probleme in der Hüfte nicht zum Einsatz. Hollatz wiederum war im ersten Viertel ohne Fremdeinwirkung umgeknickt.

Entwarnung gibt es vorerst in Sachen Corona. Nachdem bei Alba Berlin, das am vergangenen Sonntag in der Hansestadt gespielt hatte, unter der Woche elf postive Fälle bekannt geworden waren, fielen bei den Towers bislang alle Testungen negativ aus. Das teilte der Club am Freitag mit.

Ungeachtet dessen stehen die Hanseaten nach den Niederlagen gegen Alba und Bamberg auch so vor einer schweren Aufgabe in Bonn. "Sie spielen dieses Jahr nur in einem Wettbewerb, können dank ihrer sieben Importspieler auch einen Ausfall verkraften und schaffen es so, die Intensität in jedem Spiel sehr hoch zu halten", betonte Calles.

Dass Bonns Trainer Tuomas Iisalo im "General-Anzeiger" die Towers als "ein Topteam" bezeichnete, konterte Calles mit dem Verweis auf den neunten Tabellenplatz der Hamburger: "Welches Attribut würde dann auf die Baskets passen?"

© dpa-infocom, dpa:220107-99-627945/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg