Lübeck kündigt zum Unterrichtsstart mehr Busse an

Lübeck. Wenn am Montag die Schule wieder anfängt, werden mehr Busse auf den besonders stark frequentierten Linien in Lübeck fahren. Morgens und nachmittags wird es auf den Linien 10, 16 und 30 zusätzliche Fahrten geben, wie der Stadtverkehr Lübeck am Freitag mitteilte. Vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen der Omikron-Variante sei es wichtig, zusätzlichen Platz in den Bussen zu schaffen, sagte Bürgermeister Jan Lindenau.

Zuvor hatten Eltern immer wieder die Enge in den Bussen kritisiert und den Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge gefordert. Der Stadtverkehr hatte das unter Verweis auf Personalmangel stets abgelehnt.

