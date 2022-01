TV-Koch Steffen Henssler findet 2G-plus-Regeln "schwierig"

Hamburg. Fernsehkoch Steffen Henssler (49) findet die Einführung der neuen 2G-plus-Regeln in der Gastronomie "schwierig". Die neuen Vorschriften, die in Hamburg ab Montag gelten und auch bundesweit eingeführt werden sollen, seien für ihn "auch nicht ganz nachvollziehbar", sagte Henssler der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. "Ich glaube, die Aufgabe der Gastronomie ist es nicht, herzuhalten dafür, dass man der Meinung ist, die Leute sollten sich alle impfen", sagte der Gastronom, der in Hamburg mehrere Restaurants betreibt. Im Gegensatz zu seinem Kollegen Tim Mälzer, der seine "Bullerei" für drei Wochen schließen will, sollen seine Restaurants geöffnet bleiben. Ab Montag gilt in Hamburg in der Gastronomie die 2G-plus-Regel. Damit müssen geimpfte und genesene Besucher zusätzlich einen negativen Test oder eine Auffrischungsimpfung nachweisen.

