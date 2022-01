Unfall in Nordfriesland: Kind und drei Erwachsene verletzt

Schwesing. Ein Kind und drei Erwachsene haben bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag in Schwesing (Kreis Nordfriesland) zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war eine 31-jährige Autofahrerin am Morgen mit ihrem vierjährigen Sohn aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort sei sie mit einem entgegenkommenden Trecker mit Anhänger zusammengestoßen. Der 62-jährige Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin seien schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die 31-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen worden. Ihr vier Jahre alter Sohn sei leicht verletzt worden.

Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung der total beschädigten Fahrzeuge für etwa sechs Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-627293/3

