Weitere Absage: Auch BSV-Spiel gegen Bad Wildungen fällt aus

Hamburg. Nur einen Tag nach der Absage der Partie des Buxtehuder SV beim Thüringer HC am 15. Januar aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner, hat das Handball-Team von Trainer Dirk Leun nun auch am Samstag zwangsweise spielfrei. Das Duell der Frauen-Bundesliga gegen die HSG Bad Wildungen in der Halle Nord fällt aus. Die Gäste meldeten ebenfalls Corona-Fälle im Team. Die spielleitende Stelle der HBF entschied daraufhin in Abstimmung mit beiden Vereinen, die Partie abzusetzen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Zwar ist man beim BSV enttäuscht, da der Club mit viel Aufwand ein neues Hygiene-Konzept erarbeitet hatte, um den erlaubten 500 Zuschauern Platz zu bieten, doch Manager Peter Prior betonte: "Die Gesundheit aller Beteiligten muss stets an erster Stelle stehen."

