Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 458: 3470 Neuinfektionen

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf 458,0 geklettert - nach 405,4 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden weitere 3470 Corona-Neuinfektionen gemeldet, also erneut mehr als am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Auch die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, stieg: von 3,13 am Mittwoch auf nun 3,30.

Laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen war Schleswig-Holstein das Bundesland mit der fünfthöchsten Inzidenz - nach Bremen, Brandenburg, Berlin und Hamburg.

Der starke Anstieg könnte weiterhin durch Nachmeldungen zustande gekommen sein: Experten und Politik hatten darauf hingewiesen, dass die amtlichen Corona-Zahlen rund um die Feiertage am Jahresende nur bedingt aussagekräftig und eher zu niedrig sind - etwa weil wegen des Personalmangels in den Gesundheitsämtern in jenem Zeitraum weniger Testergebnisse weitergemeldet werden.

Die Zahl der gemeldeten Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, sank binnen eines Tages um 4 auf 217. Auf Intensivstationen wurden 50 Covid-19-Schwerkranke betreut (-2), 35 von ihnen werden beatmet (+2). Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg um 2 auf 1896.

Im Vergleich der Städte und Kreise steht bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter der Kreis Dithmarschen ganz vorn: Der Wert kletterte dort auf 806,0 (Vortag: 671,7). Nach den Zahlen des RKI vom frühen Donnerstagmorgen war Dithmarschen - mit Blick auf die Zahlen vom Mittwoch - der Kreis mit der zweithöchsten Inzidenz in Deutschland - nach Bremen.

Die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein hatte laut Landesmeldestelle am Donnerstag Lübeck (717,2), gefolgt von Rendsburg-Eckernförde (639,8). Den niedrigsten Wert gibt es weiter in Schleswig-Flensburg (207,8).

In Tanzlokalen in Lübeck und den Kreisen Segeberg, Dithmarschen, Nordfriesland und in der Stadt Kiel hatten sich bei Weihnachtspartys zahlreiche Gäste mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Tausende Menschen befinden sich deshalb zurzeit in Quarantäne.

