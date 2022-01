HSV-Testspiel gegen Nijmegen abgesagt

Sotogrande. Das für Freitag angesetzte Testspiel des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gegen den NEC Nijmegen im spanischen Trainingslager fällt aus. Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, hat der niederländische Erstligist die Partie ohne Angabe von Gründen abgesagt. Das Spiel sollte am Freitag um 14.00 Uhr in Sotogrande angepfiffen werden.

Der HSV reist am Samstag nach sechs Tagen in Andalusien zurück nach Hamburg. In ihrem ersten Rückrundenspiel des neuen Jahres treten die Hamburger am 14. Januar bei Dynamo Dresden an.

