37-Jähriger festgenommen: Kokain geschmuggelt?

Hamburg/Reinbek. In Hamburg ist ein 37-Jähriger festgenommen worden, der zusammen mit Komplizen größere Mengen Kokain über den Hamburger Hafen geschmuggelt haben soll. Wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilte, richten sich die Ermittlungen auch gegen drei weitere Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Die Bande soll mit den Drogen auch gehandelt haben.

Im April 2021 wurden den Angaben zufolge beispielsweise auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa 79 Kilogramm Kokain sichergestellt. Sie seien vermutlich dem Festgenommenen zuzuordnen und hätten den Hamburger Hafen erreichen sollen.

Nach der Festnahme des 37-Jährigen am Dienstag in Hamburg-Rotherbaum wurden nach Angaben des Zolls seine Wohnungen durchsucht. Am Mittwoch ermittelten Kräfte dann in Wohnungen der anderen Beschuldigten, zwei in Hamburg und eine in Reinbek. In zwei Fällen suchten sie auch an den Arbeitsplätzen der Männer im Hamburger Hafen nach Hinweisen. Es sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, teilte der Zoll mit.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-613360/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg