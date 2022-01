Hamburg Towers mit klarer Niederlage gegen Brose Bamberg

Hamburg. Die Hamburg Towers haben auch ihr zweites Heimspiel im neuen Jahr verloren. Mit 75:87 (34:44) unterlagen die Hanseaten am Mittwochabend Brose Bamberg und mussten vor 1810 Zuschauern einen weiteren Dämpfer im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga hinnehmen. Wenige Stunden vor der Begegnung hatte die Nachricht von mehreren Corona-Fällen bei Alba Berlin zudem für Unruhe gesorgt. Der Titelverteidiger war am vergangenen Sonntag in Hamburg zu Gast gewesen.

Die Hamburger erwischten zwar den besseren Start und führten nach knapp fünf Minuten mit 12:4. Danach aber wendete sich das Blatt, weil den Gastgebern eine Reihe von Fehlwürfen unterliefen. Bis zur Pause steigerten sich die Hanseaten zwar, gestatteten Bamberg aber zu viele erfolgreich Würfe. Auch im zweiten Durchgang taten sich die Towers schwer und lagen im dritten Viertel zwischenzeitlich schon mit 15 Punkten zurück. Bester Hamburger Profi war Caleb Homesley mit 27 Punkten.

Die Towers waren das letzte Team in der Hansestadt, das vor einem größerem Publikum spielen durfte. Vom kommenden Montag an gelten für den Sport neue Beschränkungen, nach denen in Innenräumen maximal 200 Fans zugelassen sind.

