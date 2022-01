Handball Handballer in Schleswig-Holstein unterbrechen Spielbetrieb

Kiel. Der Handballverband Schleswig-Holstein hat die Winterpause verlängert und den Spielbetrieb bis zum 30. Januar ausgesetzt. Wegen der sich in Schleswig-Holstein stark ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus hat die Verbandsführung ein Stopp-Signal gesetzt. Wie der HVSH am Mittwoch mitteilte, sei die Entscheidung in einer Präsidiumssitzung einstimmig getroffen worden.

An diesem Wochenende sollte der Spielbetrieb ursprünglich mit rund 40 Partien fortgesetzt werden. Voraussichtlich wird der Wettkampfbetrieb am 5. und 6. Februar wieder aufgenommen. Das gilt für alle Ligen und Altersklassen des Landes. Am Abschluss der Saison im Mai dieses Jahres wird festgehalten.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-603452/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg