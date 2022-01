Corona-Regeln: Neuer HSV-Vorstand sieht Erklärungsbedarf

Hamburg. Der neue HSV-Finanzvorstand Thomas Wüstefeld will die jüngsten Corona-Regelungen des Hamburger Senats für den Sport nicht hinnehmen. "Ich werde jetzt schnell Kontakt zur Hamburger Politik aufnehmen, um die aus meiner Sicht nicht nachvollziehbare Corona-Behandlung bzw. den Zuschauerausschluss für den Hamburger Profisport im Vergleich zum Amateursport oder auch zur Kultur anzusprechen und dort unsere Position zu vertreten", sagte er in einem Interview auf der Webseite des hanseatischen Fußball-Zweitligisten. Zuvor hatte schon Präsident Oke Göttlich vom HSV-Ligarivalen FC St. Pauli die neuen Maßnahmen kritisiert.

Der Senat hatte am Dienstag mitgeteilt, dass vom kommenden Montag an bei Sportveranstaltungen nur noch 200 Zuschauer im Innenbereich und 1000 Zuschauer im Freien zugelassen sind. Heimspiele des HSV und des Liga-Rivalen FC St. Pauli sollen aber nur als Geisterspiele ohne Publikum stattfinden. Bislang waren bei Veranstaltungen nach der 2G-Regel im Freien maximal 5000 und in Hallen höchsten 2500 Zuschauer zugelassen.

Demnach wird auch das Stadtderby des HSV gegen den FC St. Pauli am 21. Januar ohne Fans stattfinden. "Da gibt es viel Gesprächs- und Erklärungsbedarf", meinte Wüstefeld mit Blick auf die Senatsbeschlüsse.

Der Unternehmer war am Dienstag für ein Jahr zum Nachfolger von Frank Wettstein in den Vorstand der HSV AG berufen worden. So lange lässt er sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender ruhen. Wettstein hatte vor einiger Zeit seinen Rückzug zum 31. Mai verkündet.

Zu seinen ersten Aufgaben gehöre es, "in Anbetracht der zu erwartenden Einbußen in diesem Geschäftsjahr sehr viele Gespräche zur Stabilisierung der HSV-Gesamtlage" zu führen, sagte Wüstefeld. Auch will er nach eigenen Angaben "zukunftsträchtige" Gespräche für die kommenden Spielzeiten mit Banken, mit der Stadt, mit Sponsoring-Partnern und dem Vermarkter suchen.

