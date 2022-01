Güterzug prallt gegen parkenden Lastwagen: Ein Verletzter

Hamburg. Unfall beim Rangieren: Bei dem Zusammenstoß eines leeren Güterzuges mit einem parkenden Lastwagen ist in Hamburg am Mittwoch ein Mensch leicht verletzt worden. Der Mitfahrer in dem Zug sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen war den Angaben zufolge in dem Industriegebiet an der Brandenburger Straße auf den Schienen abgestellt worden.

