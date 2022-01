LKW-Fahrer kommt nach Unfall wegen offener Rechnung in Haft

Rendsburg. Ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 7 am Kreuz Rendsburg am Dienstag in Haft gekommen. Grund war aber nicht der Unfall selbst, bei dem nur der Sattelzug im Grünstreifen landete, sondern eine offene Rechnung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann hatte die Strafe für einen Führerscheinentzug nicht bezahlt. Deshalb lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Da er die fälligen mehr als 4000 Euro nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten in zur Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Allerdings kommt jetzt weiterer Ärger auf den Mann zu: Er war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, den er wegen Trunkenheit am Steuer verloren hatte. Der 29-Jährige stand nach Angaben der Polizei unter dem Einfluss von Drogen. Ein Test verlief positiv auf verschiedene Substanzen.

