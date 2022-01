Corona-Fälle bei Kroatiens Handballern: Duvnjak und Cindric

Zagreb. Corona-Schreck bei Kroatiens Handballern: Kurz vor der Europameisterschaft sind die Stars Domagoj Duvnjak und Luka Cindric positiv getestet worden. Dies teilte der kroatische Verband am Dienstag mit. Der Rückraumspieler vom deutschen Rekordmeister THW Kiel und der Spielmacher vom Champions-League-Sieger FC Barcelona wurden im Trainingslager umgehend isoliert. Beide weisen laut Verbandsangaben zwar nur milde Symptome auf, ihre Teilnahme an der Endrunde vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei ist aber zumindest fraglich.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-589826/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg