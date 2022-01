Erlebnisbad schließt wegen positiven Tests bei Mitarbeiter

Norderstedt. Wegen eines Corona-Falls bei einem Mitarbeiter schließt das Arriba-Erlebnisbad in Norderstedt (Kreis Segeberg) bei Hamburg bis Mitte Januar. Eine Person des Aufsichtspersonals sei positiv getestet worden, teilte das Bad am Dienstag mit. Die Leitung habe alle Mitarbeiter der Schicht als Kontaktpersonen eingestuft, die für 14 Tage in Quarantäne gehen müssten. Der Personalausfall sei nicht zu kompensieren. Darum schließe das Bad seine Pforten von Mittwoch bis zum 16. Januar.

Die Gäste des Bades sollten sich keine Sorgen machen. Das Personal trage Schutzmasken und auf die Einhaltung des Hygienekonzepts sei geachtet worden. Für Gäste gilt die 2G-Regel, wonach nur Genesene und Geimpfte sowie minderjährige Schüler eingelassen werden. Zunächst hatte "abendblatt.de" über die Schließung berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-589369/2

