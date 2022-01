Gesundheit Segeberg meldet weiteren Omikron-Fall in Club in Norderstedt

Norderstedt. Auch im "AlptraumClub" in Norderstedt haben sich Gäste mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Wer an Heiligabend den Club besucht oder dort gearbeitet habe, müsse sich sofort in Quarantäne begeben, teilte der Kreis Segeberg am Dienstag mit. Bei der Abarbeitung der gemeldeten PCR-positiv getesteten Fälle habe sich herausgestellt, dass mindestens ein Gast des Norderstedter Clubs mit der Omikron-Variante infiziert gewesen sei, sagte ein Kreissprecherin. Auch in Clubs in Henstadt-Ulzburg und Bad Segeberg hatten sich über Weihnachten Gäste von Tanzveranstaltungen mit Corona angesteckt.

