Feuerwehr verhindert Großbrand in Tischlerei

Ellerhoop. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Kreis Pinneberg haben einen Großbrand in einem Tischlereibetrieb in Ellerhoop verhindert. In einem auf dem Dachboden des Gebäudes untergebrachten Behälter mit Holzpellets für eine Heizung war am Dienstag ein Feuer entstanden, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte.

Feuerwehrleute schufen sich durch die hölzerne Außenwand einen Zugang zu dem Brandherd und schaufelten die Pellets unter Atemschutz zwei Stunden lang ins Freie. Die Maschinen im Erdgeschoss konnten mit Planen vor dem Löschwasser geschützt werden. An dem Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute aus Ellerhoop und den Nachbarorten beteiligt. Informationen zur Ursache des Feuers und zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

