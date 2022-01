Notfälle Auf Handy geschaut: 15-Jährige in Nortorf von Zug erfasst

Nortorf. Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Augenzeugen hatte die Jugendliche zum Unglückszeitpunkt am Sonntag gegen 16.00 Uhr Kopfhörer getragen und "den Blick starr aufs Handy gerichtet", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nicht zur Seite schauend habe das Mädchen die Bahnschranke umkurvt. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich jedoch ein Zug mit Tempo 130. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-584922/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg