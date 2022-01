Schleswig-Holstein: Arbeitsagentur legt Zahlen vor

Kiel. Die Agentur für Arbeit stellt am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für Dezember in Schleswig-Holstein vor. Im November war die Zahl der Arbeitslosen im nördlichsten Bundesland weiter gesunken - im Vergleich zum Oktober um 1700 Frauen und Männer oder 2,1 Prozent auf 77.900. Die Arbeitslosenquote lag mit 4,9 Prozent um 0,1 Prozentpunkte unter dem Oktoberwert. Im Vergleich zum November des Vorjahres ging die Zahl der Arbeitslosen um 13 800 oder 15,0 Prozent zurück. Damals lag die Quote bei 5,8 Prozent. Stichtag für die aktuellen Daten war der 13. Dezember.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-578162/2

