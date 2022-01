Weihnachtsbäume werden eingesammelt: Mehr Bäume wegen Corona

Hamburg. Die Hamburger Stadtreinigung hat am Montag mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume begonnen. Rund 200.000 Bäume würden in den erste beiden Januarwochen zusammenkommen, sagte ein Sprecher des städtischen Unternehmens. Bei der Sammelaktion vor einem Jahr seien es mehr als in den Vorjahren gewesen, weil viele Hamburger, die wegen Corona nicht wegfahren konnten, zu Hause Weihnachten feierten.

40.000 bis 50.000 Bäume sollen ins Biogas- und Kompostwerk Bützberg in Tangstedt (Kreis Stormarn) gebracht werden. Dort liegen die Gewächse zunächst vier bis fünf Monate, bis die Nadeln abgefallen sind. Das ehemalige Weihnachtsgrün gehe an Blaubeerzüchter, die mit den Tannennadeln ihre Böden ansäuerten, damit die Beeren gut gedeihen, erklärte der Sprecher. Das Holz der Bäume werde geschreddert und als Strukturmaterial in der Kompostierung gebraucht. Es fördere die Durchlüftung des Komposts.

Der Großteil der Hamburger Weihnachtsbäume gehe jedoch an zertifizierte Vertragspartner, die die Tannen als Brennmaterial nutzten oder auch zu Heizpellets verarbeiteten. Der Sprecher appellierte an die Bürger, die Bäume nicht schon Tage vor dem Abholtermin an die Straße zu stellen. Die ausgedienten Nadelgewächse sollten den Verkehr auf Geh- und Radwegen sowie Straßen nicht behindern und komplett abgeschmückt sein.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-573656/2

