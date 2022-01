Hamburg Towers nach Niederlage unzufrieden mit Offensive

Towers-Trainer Pedro Calles an der Seitenlinie.

Hamburg. Die Hamburg Towers haben nach dem missglückten Start ins neue Jahr mit der Niederlage gegen Alba Berlin Selbstkritik geübt. Hatte sich Trainer Pedro Calles in den vergangenen Wochen trotz einiger Siege seiner Mannschaft mehrfach unzufrieden mit der Defensive getan, monierte er nach dem 80:88 gegen den Titelverteidiger dieses Mal aber den Auftritt der Angreifer.

"In der ersten Hälfte war die Balance unserer Offensive und Defensive gut, in der zweiten Hälfte konnte unsere Offensive nicht mehr mit der Defensive mithalten", betonte der Spanier am Sonntagabend.

Die Towers waren vor 2500 Zuschauern in der Inselparkhalle mit einer knappen Führung ins Schlussviertel gegangen, gerieten dann aber nach einer 0:7-Serie ins Hintertreffen und erholten sich nicht mehr davon. "Wir haben zu viele Fehler im letzten Viertel gemacht. Und jeder Fehler wird bestraft, das gilt für die Offensive und die Defensive", räumte auch Profi Lukas Meisner ein. "Als wir keine Stops hinbekommen haben, haben wir vorne auch keine Würfe getroffen."

Die Gelegenheit, es besser zu machen, bietet sich bereits am Mittwoch (19.00 Uhr). Gegner der Hanseaten ist dann Brose Bamberg.

