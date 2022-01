Etwa 350 000 Euro Schaden nach Brand eines Kuhstalls

Wangels. Ein Brand in einem Kuhstall im Kreis Ostholstein hat einen Schaden von etwa 350 000 Euro verursacht. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagabend in Wangels ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Flammen hätten auch das angrenzende Wohnhaus stark beschädigt, es sei nun unbewohnbar. Den Angaben zufolge befanden sich acht bis neun Rinder in dem Stall. Sie hätten gerettet werden können. Menschen wurden nicht verletzt.

