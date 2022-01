Positiver Corona-Befund: Zander fehlt im Trainingslager

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss in seinem Spanien-Trainingslagers auf einen weiteren Leistungsträger verzichten. Rechtsverteidiger Luca Zander wurde nach einem positiven Corona-Befund ebenso von der Reiseliste gestrichen wieder der ebenfalls positiv getestete Athletiktrainer Karim Rashwan, wie der Kiezclub am Sonntagmittag kurz vor dem geplanten Abflug nach Alicante mitteilte. Beide Betroffenen seien dreifach geimpft und würden keine Symptome zeigen, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.

In dem einwöchigen Trainingscamp in Benidorm ebenfalls fehlen werden die Langzeitverletzten Christopher Avevor und Jannes Wieckhoff sowie Daniel-Kofi Kyereh. Der 25-Jährige wird mit der Auswahl Ghanas am Afrika-Cup (9. Januar bis 6. Februar) in Kamerun teilnehmen.

