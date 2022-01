Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Lübeck. Ein Ölfilm auf der Trave hat am Sonntagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in Lübeck gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Mitarbeiter der Priwallfähre gegen 6.00 Uhr die Verunreinigung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Den Angaben zufolge erstreckte sich der Ölfilm über eine Länge von zwei Kilometern. Die Feuerwehr war mit etwa 65 Einsatzkräften vor Ort und legte mehrere Ölsperren an, um die Ausbreitung einzudämmen und das Öl aufzunehmen. Außerdem sei ein Saugwagen zum Einsatz gekommen, der den Film direkt von der Wasseroberfläche aufnehmen konnte. Der betroffene Bereich wurde zeitweise für den Schiffsverkehr gesperrt, der Fährbetrieb wurde eingestellt. Kurz vor 9.00 Uhr konnte der Wasserweg wieder freigegeben werden. Woher das Öl stammte, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

