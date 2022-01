Polizei entdeckt Leiche: Mordkommission ermittelt

Neumünster. In einer Lagerhalle in Neumünster haben Polizeibeamte am Neujahrstag die Leiche eines Mannes gefunden. "Wir müssen von einem Tötungsdelikt ausgehen", sagte ein Sprecher der Polizei in Kiel am Sonntag. Die Kieler Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Bis in die Nacht seien die Beamten im Einsatz gewesen. Weitere Details zur Tat und den Hintergründen sind bislang noch nicht bekannt. Medienberichten zufolge war die Polizei am Samstagnachmittag wegen eines mutmaßlichen Einbruchs zum Gelände der Lagerhalle gerufen worden. Dort entdeckten die Einsatzkräfte dann den toten Mann.

