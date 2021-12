Auto mit betrunkenem Fahrer überschlägt sich: Drei Verletzte

Tremsbüttel. Ein betrunkener Fahrer hat sich mit seinem Auto in Tremsbüttel (Kreis Stormarn) überschlagen. Er und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Silvestermorgen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei von ihnen hätten sich inzwischen selbst wieder entlassen.

Nach Angaben der Polizei war der Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Die Einsatzkräfte stellten beim Fahrer starken Atemalkohol fest. Eine Blutprobenentnahme soll dies nun bestätigen. Bei der Unfallaufnahme wurden zudem zufällig Feuerwerkskörper - sogenannte "Polenböller" - in dem Unfallwagen entdeckt.

© dpa-infocom, dpa:211231-99-552424/2

