Hamburg. Mit Stichen in den Oberkörper ist ein 54-Jähriger im Hamburger Stadtteil St. Georg schwer verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatkräfte am Donnerstagabend war der Täter bereits geflüchtet, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Polizei ermittelt.

