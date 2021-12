Letzter Tag der Stromproduktion des AKW Brokdorf

Blick auf das Atomkraftwerk Brokdorf am Elbdeich.

Brokdorf. Gemäß Atomausstieg endet die Laufzeit von Schleswig-Holsteins letztem Atomkraftwerk Brokdorf in der Nacht zu Samstag. Der Meiler darf heute letztmals Strom ins Netz einspeisen. Damit endet die Zeit der Atomkraft in Schleswig-Holstein. Die Reaktoren Krümmel und Brunsbüttel wurden nach schweren Pannen bereits vor Jahren abgeschaltet. Der Druckwasserreaktor Brokdorf mit einer Netto-Leistung von 1410 Megawatt ist seit 1986 in Betrieb. Er hat gut 360 Milliarden Kilowattstunden produziert.

