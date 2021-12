Wildtierkamera wird Einbrecher zum Verhängnis

Kiel. Eine Wildtierkamera ist einem mutmaßlichen Einbrecher in Kiel-Ellerbek zum Verhängnis geworden. Der Pächter einer Gartenlaube habe Donnerstagmittag über sein Handy eine Nachricht erhalten, dass die an der Laube angebrachte Wildtierkamera mit der Aufzeichnung begonnen habe. "Statt eines Tieres sah er jedoch einen Mann, der in diesem Moment dort einbrach", teilte die Polizei mit. Er habe umgehend über 110 die Polizei informiert, die den 20 Jahre alten, mutmaßlichen Einbrecher wenig später festgenommen habe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kam er laut Polizei wieder auf freien Fuß.

© dpa-infocom, dpa:211230-99-547120/3

